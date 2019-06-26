В Саратове предотвращен теракт в людном месте
В Саратове едва не произошел террористический акт.
Как сообщили «КП-Саратов» в ФСБ России, он был вовремя предотвращен.
По предварительной версии, некий член группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) попытался совершить теракт в людном месте.
Известно, что мужчина дал присягу главарям террористических структур и по их указанию самостоятельно изготовил взрывное устройство из купленных ингредиентов. Лабораторию он оборудовал в гаражном кооперативе, где собрал бомбу.
Однако трагедию удалось предотвратить. Несмотря на сопротивление, боевик был нейтрализован. Сотрудники силовых ведомств и жители города не пострадали.
Саратов ликвидация террориста.
- Федеральной службой безопасности в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» в местах массового пребывания граждан, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На месте ЧП после нейтрализации несостоявшегося террориста силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, бомбу и несколько составных частей к ней.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, это не первый случай. В марте прошлого года сотрудники ФСБ также сумели предотвратить террористический акт. Тогда боевики были уничтожены во время перестрелки.
В Саратове ликвидировали боевиков, готовивших терактФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Саратов ликвидация террориста.
ИСТОЧНИК KP.RU