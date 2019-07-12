Диагноз «геморрагическая лихорадка» поставили 848 саратовцам

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-12T14:05:15+03:00

Диагноз ГЛПС поставили 848 саратовцам. Заразиться им можно и от мышей Фото: Екатерина Семенова

С подозрением на лихорадку неизвестной этимологии в стационаре остаются 162 человека

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В Саратовской области на сегодняшний день, 12 июля, лабораторно подтвержден диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» у 848 человек.

- С подозрением на лихорадку неизвестной этиологии в стационаре остаются 162 человека, — сообщил «КП-Саратов» советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.

Напомним, эпидемия ГЛПС началась в Саратовской области с мая. Большинство заболевших заразились на Кумысной поляне.

Из-за лихорадки даже отменяли первые смены в детских лагерях в некоторых районах региона и умерла одна женщина.

Отмечается, что заразиться этой болезнью можно при контакте с зараженными мышами и грызунами и их экскрементами, например, при вдохе. Болезнь не передается от человека к человеку.

Среди симптомов — высокая температура, гиперемия лица и склер, конъюнктивит и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU