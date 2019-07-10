Саратовцам снова напомнили о профилактике мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-10T12:32:06+03:00

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Саратовцам рассказали о том, как нужно защищаться от геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которой сопутствует интоксикация.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, заразиться можно от мышей и крыс, при вдыхании пыли с микробами, а также употреблении еды и воды с выделениями грызунов.

Среди симптомов — высокая температура, гиперемия лица, склер, конъюнктивит. С 3-4 дня на фоне снижения температуры появляются боли в пояснице, в животе, сыпь на туловище, кровоизлияния в конъюнктиву и склеры глаз, снижается количество мочи.

Чтобы этого не произошло, лучше на пыльные работы закрывать себя респиратором или маской, проводить влажную уборку, защищать продукты от грызунов, не курить и не есть грязными руками, не пить из водоемов и не прикасаться руками к умершим мышам.

Дачникам и садоводам стоит разложить приманки, проводить дератизацию на всех объектах товарищества.

ИСТОЧНИК KP.RU