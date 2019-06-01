Мышиная лихорадка в Саратове: Отменены первые смены лагерей на Кумысной поляне
Роспотребнадзор выявил высокую опасность заражения
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В Саратове отменены заезды первой смены детских лагерей на кумысной поляне.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принято Роспотребнадзором в связи с высоким риском заражения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Ранее Роспотребнадзор проинформировал мэрию, что на Кумысной поляне дератизация проведена неудовлетворительно.
- Информация о скорректированных датах заездов детей в лагеря будет размещена на сайте комитета по образованию, – отметили в мэрии.
Напомним, ранее от геморрагической лихорадки в Саратове скончалась женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU