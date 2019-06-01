2019-06-01T13:42:00+03:00
Происшествия

Мышиная лихорадка в Саратове: Отменены первые смены лагерей на Кумысной поляне

Роспотребнадзор выявил высокую опасность заражения
Екатерина Семенова
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В Саратове отменены заезды первой смены детских лагерей на кумысной поляне.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принято Роспотребнадзором в связи с высоким риском заражения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал мэрию, что на Кумысной поляне дератизация проведена неудовлетворительно.

- Информация о скорректированных датах заездов детей в лагеря будет размещена на сайте комитета по образованию, – отметили в мэрии.

Напомним, ранее от геморрагической лихорадки в Саратове скончалась женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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