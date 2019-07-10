Обнародован проект линии скоростного трамвая в Саратове
Мэрия Саратова опубликовала постановление главы города Михаила Исаева о проекте скоростной трамвайной линии.
Как следует из опубликованного документа на сайте администрации, линия соединит 6-ю Дачную и Мирный переулок и пройдет через три района города.
Фактически маршрут повторит имеющийся №3, однако, по плану должен быть скоростными и иметь меньшее количество остановок.
Напомним, о проекте скоростного трамвая в Саратове было заявлено на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В настоящее время ведется подготовка технической документации, чтобы из федерального бюджета были выделены средства на начало строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU