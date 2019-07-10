2019-07-10T17:42:48+03:00
Общество

Обнародован проект линии скоростного трамвая в Саратове

Он повторит маршрут №3
Екатерина Семенова
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Проект линии скоростного трамвая в СаратовеПроект линии скоростного трамвая в Саратове
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Мэрия Саратова опубликовала постановление главы города Михаила Исаева о проекте скоростной трамвайной линии.

Как следует из опубликованного документа на сайте администрации, линия соединит 6-ю Дачную и Мирный переулок и пройдет через три района города.

Фактически маршрут повторит имеющийся №3, однако, по плану должен быть скоростными и иметь меньшее количество остановок.

Напомним, о проекте скоростного трамвая в Саратове было заявлено на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В настоящее время ведется подготовка технической документации, чтобы из федерального бюджета были выделены средства на начало строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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