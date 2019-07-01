Объявлен конкурс на проект скоростного трамвая в Саратове

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-01T09:02:11+03:00

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Вечером в пятницу на портале госзакупок появилось извещение о проведении открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный переулок — 6-я Дачная». Это маршрут трамвая №3.

Конкурс объявлен комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.

Заявки на участие нужно подать до 22 июля, итоги конкурса подведут 26 июля. Первоначальная максимальная стоимость работ — 70 млн рублей. Выигравший должен будет обеспечить залог в виде 30% начальной стоимости контракта.

Согласно техзаданию, проект должен предусматривать отделение трамвайной линии от проезжих частей на всем протяжении бордюрным камнем, а где это невозможно — столбиками. Максимальная скорость должна быть обеспечена до 80 км/ч, средняя маршрутная с учетом всех остановок — 24 км/ч. От проектировщиков требуют уменьшить количество остановок и пересечений с автодорогами, при этом максимально совмещая переезды и остановки, чтобы увеличить скорость на перегонах.

Проект должен предусматривать разворотные кольца у Детского парка со стороны Ленинского и со стороны Заводского районов, строительство новых поворотов с Большой Горной на Танкистов (по маршруту трамвая №11) и с Астраханской на Кутякова (в депо).

Кроме того, обязательно сооружение 65-метровых крытых остановочных освещенных платформ вровень с полом трамваев, обеспеченных видеонаблюдением и табло, подключенных к системе ГЛОНАСС с информированием о времени до ближайшего трамвая.

Проектировщик должен предусмотреть регулировку работы всех светофоров так, чтобы дать безусловный приоритет трамваю относительно другого транспорта.

Кроме того, требуется вибро- и шумоизоляция путей, дистанционно управляемые трансформаторные подстанции, переходы через пути рядом с платформами,

Сам проект победитель конкурса должен подготовить до 20 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU