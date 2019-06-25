Скоростной трамвай в Саратове запустят по маршруту №3

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-25T12:19:28+03:00

Мэр считает, что можно уложиться со строительством скоростной ветки за 2-3 года

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Износ путей трамвайной сети в Саратове составляет почти 100%, поэтому решено создать в городе новый скоростной трамвай. Об этом на пресс-ланче в одной из кофеен Саратова 25 июня рассказал Павел Кузнецов, замдиректора «Саратовгорэлектротранса».

Основа схемы — сначала сделают скоростным маршрут №3, а потом №№11, 9, 10, 8. В районе Детского парка построят разворотное кольцо.

Всего для обслуживания скоростной линии на маршруте №3 необходимо 20 трамваев, если скорость 20 км/ч (сейчас — всего 13 км/ч), если скорость повысить до 30 км/ч, тогда достаточно восьми трамваев на линии, два в депо.

Пассажиров планируется перевозить в три раза больше, для чего нужно в три раза больше сочлененных вагонов.

Кроме того, для скорости 30 км/ч нужны открытые пути — 19 км, стоимость 1 км пути от 30 млн рублей. Закрытый путь — протяженность 1 км, стоимость от 50 млн рублей.

Не будет вибраций и шума благодаря современной конструкции — анкерному сцеплению рельсов.

Планируется внедрить синтетическую контактную сеть, будут более экономичные, которые можно перевезти за день, тяговые подстанции — двух-трех агрегатные.

Появятся пересадочные терминалы, где будут высаживать пассажиров, чтоб они пересели на другой транспорт.

Как будут выглядеть вагоны, пока не известно, пока предложены три современных варианта.

- Проект масштабный, все, что рассказывал Павел Сергеевич, мы увидели — концепция предпроектного решения, четыре месяца будут работать проектанты, потом примут окончательное решение. Будет замена всего — сниматься полностью полотно, грунт, укладываться технологический пирог, который будет обеспечивать бесшумность пути, заменят электротяговую технологию, депо. От улицы Вавилова до Детского парка будут разворотные кольца — либо курсируют по кругу несколько вагонов, либо закончат маршрут у Детского парка. По кольцу рынок Сенной — Детский парк — Сенной, скорее всего, будут закрытые пути. Транспорт сможет разогнаться до 60 км/ч, однако нужна минимизация остановок. У нас много переходов от 3-й до 6-й Дачной, от Сенного до Детского парка пять пересечений, будут мешать пути. Все это будет закладываться в проекте, — сказал мэр Михаил Исаев.

По мнению Исаева, неправильно растягивать проект по времени, он заметил, что за 2-3 года решение о скоростном трамвае реализуется на практике.

Михаил Исаев видит скоростной трамвай в Саратове уже через два-три годаФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU