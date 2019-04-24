Вячеслав Володин рассказал о проекте нового скоростного трамвая в Саратове

СЕГОДНЯ 20:51 2019-04-24T20:52:55+03:00

Интервью Вячеслава Володина о скоростном трамвае. Адрес нашего сайта gtrk-saratov.ru гтрк-саратов.рф вк https://vk.com/sargtrk facebook https://www.facebook.com/gtrk.saratov Смотрите нас в прямом эфире на сайте http://gtrk-saratov.ru/shows/gtrk_saratov_online/ Пишите нам! Эл. почта vesti-saratov@yandex.ru Адрес: 410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 7 интернет- редакция: (8452) 49-50-85 продюсерская служба: (8452) 391-691 Присылайте видео случившегося в рубрику Мобильный репортер http://gtrk-saratov.ru/main/people_reporter/news_people/ и оно появится на сайте!

Он отметил, что без этого в Саратове возникнут большие проблемы

Изменить размер текста: A A

В интервью ГТРК «Саратов» Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о проекте нового скоростного трамвая.

Несколько дней назад стало известно о том, что был решен вопрос с финансированием на разработку проектно-сметной документации, а уже в следующем году, возможно, начнется строительство. Однако, многие саратовцы к этой новости относятся скептически. По словам Вячеслава Володина «без запуска скоростного трамвая возникнут большие проблемы у нас в Саратове».

Также необходимо отметить, что любой другой транспорт сегодня будет испытывать сложности, потому что невозможно расширить проезжую часть.

- Где-то возможно развязку сделать, снос произвести, но на этом все. Это данность. Поэтому необходимо искать новые решения. Новые решения — это скоростной трамвай, — отметил спикер.

При встрече с горожанами Председатель ГД заявил, что «надо ставить перед собой задачи, к которым необходимо идти. Город может жить только в ситуации развития, а ситуация развития — это когда достигаем задач».

ИСТОЧНИК KP.RU