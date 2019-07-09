Сильный ветер сорвал покрытие купола цирка в Саратове
В Саратове от сильного ветра разрушилась крыша цирка.
Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что во время грозы с сильным ветром, которая пронеслась над городом вечером 9 июля, частично разрушился купол цирка имени братьев Никитиных.
На видео, присланным в группу «Саратов онлайн» пользователем Кариной Денисовой видно, как ветер вырывает из покрытия купола отдельные фрагменты.
Сильный ветер разрушил купол цирка в Саратове.
- Кусочки цирка, в каждый уголок Саратова, – иронизирует автор.
Напомним, другой житель Саратова сообщил о кирпичах из стены, которые засыпали припаркованный во дворе дома по Соколовогорской, 24 автомобиль.
Ранее губернатор Валерий Радаев осматривал ход реконструкции цирка и остался недоволен темпами работ. На тот момент как раз шел демонтаж купола.
ИСТОЧНИК KP.RU