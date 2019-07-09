Сильный ветер сорвал покрытие купола цирка в Саратове

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-09T19:45:53+03:00

Разрушение произошло во время грозы [видео]

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В Саратове от сильного ветра разрушилась крыша цирка.

Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что во время грозы с сильным ветром, которая пронеслась над городом вечером 9 июля, частично разрушился купол цирка имени братьев Никитиных.

На видео, присланным в группу «Саратов онлайн» пользователем Кариной Денисовой видно, как ветер вырывает из покрытия купола отдельные фрагменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719327" frameborder="0"></iframe> Сильный ветер разрушил купол цирка в Саратове.

- Кусочки цирка, в каждый уголок Саратова, – иронизирует автор.

Напомним, другой житель Саратова сообщил о кирпичах из стены, которые засыпали припаркованный во дворе дома по Соколовогорской, 24 автомобиль.

Ранее губернатор Валерий Радаев осматривал ход реконструкции цирка и остался недоволен темпами работ. На тот момент как раз шел демонтаж купола.

ИСТОЧНИК KP.RU