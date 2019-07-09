Валерию Радаеву не понравился цвет саратовского цирка

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-09T08:57:57+03:00

Он поручил обсудить вопрос с жителями

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил цирк имени братьев Никитиных и остался недоволен темпами реконструкции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил завершить работы до конца года.

По словам подрядчика, сейчас ведется демонтаж купола. На следующей неделе запланировано начать его переустановку.

Валерий Радаев поручил обеспечить пожарную безопасность и надежную страховку в цирке, чтобы могли выступать ведущие труппы. По словам замруководителя по реставрации дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Александра Тарасова, страховка будет отвечать самым современным требованиям.

Кроме того, губернатор поручил обсудить с жителями вопрос цвета фасада цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU