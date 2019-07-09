В Саратове автомобиль завалило кирпичами из стены дома

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-09T19:14:24+03:00

Люди не пострадали [фото]

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова припаркованный автомобиль засыпало кирпичами.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП произошло во дворе дома на Соколовогорской, 24.

- Вот так заботится управляющая компания о жильцах. Хорошо, что людей не было рядом, – написал автор сообщения в группе «Саратов онлайн» под ником «Надюха Павлова».

Фото соцсетей

По данным портала Дом.минжкх.ру, здание находится под управлением УК «Соколовогорская ЖЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU