Над Саратовом пронесся сильный ливень

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-09T18:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратов накрыло сильным ливнем.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, гроза пронеслась по всем районам города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719310" frameborder="0"></iframe> Над Саратовм пронеслась гроза.

Традиционно сильно затопило район «Стрелки» и 1-й Дачной. Горожане сообщают о том, что ливневки не справляются и проезжая часть прекратилась в реку, через которую невозможно перебраться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719301" frameborder="0"></iframe> Потоп на Стрелке.

Сильный дождь с грозой и молнией несколько минут бушевал в Солнечном, в районе стадиона «Авангард», Заводском районе и центре Саратова. Жители сообщают, что сильно залило водой Волжский район.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719302" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень на Танкистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильная гроза парализовала работу трамваев в Саратове

Вагоны стояли из-за обесточки

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU