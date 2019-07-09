2019-07-09T18:31:09+03:00
Происшествия

Над Саратовом пронесся сильный ливень

«Стрелку» снова затопило [видео]
Екатерина Семенова
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Саратов нагрыло ливнем. Вид со стороны ЭнгельсаСаратов нагрыло ливнем. Вид со стороны ЭнгельсаФото: Александр Уриевский
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Саратов накрыло сильным ливнем.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, гроза пронеслась по всем районам города.

Над Саратовм пронеслась гроза.

Традиционно сильно затопило район «Стрелки» и 1-й Дачной. Горожане сообщают о том, что ливневки не справляются и проезжая часть прекратилась в реку, через которую невозможно перебраться.

Потоп на Стрелке.

Сильный дождь с грозой и молнией несколько минут бушевал в Солнечном, в районе стадиона «Авангард», Заводском районе и центре Саратова. Жители сообщают, что сильно залило водой Волжский район.

Сильный ливень на Танкистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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