Над Саратовом пронесся сильный ливень
Саратов накрыло сильным ливнем.
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, гроза пронеслась по всем районам города.
Над Саратовм пронеслась гроза.
Традиционно сильно затопило район «Стрелки» и 1-й Дачной. Горожане сообщают о том, что ливневки не справляются и проезжая часть прекратилась в реку, через которую невозможно перебраться.
Потоп на Стрелке.
Сильный дождь с грозой и молнией несколько минут бушевал в Солнечном, в районе стадиона «Авангард», Заводском районе и центре Саратова. Жители сообщают, что сильно залило водой Волжский район.
Сильный ливень на Танкистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU