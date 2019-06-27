2019-06-27T09:06:58+03:00
Общество

Животных из зоомагазина на рынке в Энгельсе могли спасти — очевидцы

Продавцы ожидают, когда их пустят внутрь
Екатерина Семенова
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Животных вынесли на задний двор. Фото соцсетейЖивотных вынесли на задний двор. Фото соцсетей
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Появилась надежда, что животные из зоомагазина в сгоревшем рынке «Феникс» в Энгельсе могут быть живы.

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался на условиях анонимности с работницей одного из торговых павильонов по-соседству. Женщина рассказала, что после того, как всех выгнали из горящего рынка и больше никого не пускали, кому-то из продавцов зоомагазина удалось упросить охранника его пропустить.

Благодаря самоотверженности людей из магазина вынесли практически всех животных в клетках. Не удалось спасти только большие аквариумы с рыбами и черепахами.

Владельцы товара спасали все, что могли Фото: Александр Уриевский

Владельцы товара спасали все, что моглиФото: Александр Уриевский

Однако, по словам очевидицы, над зоомагазином кровля не успела выгореть, поэтому есть надежда, что даже обитатели аквариумов уцелели.

В ближайшее время работников рынка обещают пустить внутрь, тогда можно будет оценить ущерб.

В Энгельсе полыхает городской рынок.

Напомним, ранее продавцы сообщали, что сгорели заживо десятки животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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