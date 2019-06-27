Животных из зоомагазина на рынке в Энгельсе могли спасти — очевидцы
Появилась надежда, что животные из зоомагазина в сгоревшем рынке «Феникс» в Энгельсе могут быть живы.
Корреспондент «КП-Саратов» пообщался на условиях анонимности с работницей одного из торговых павильонов по-соседству. Женщина рассказала, что после того, как всех выгнали из горящего рынка и больше никого не пускали, кому-то из продавцов зоомагазина удалось упросить охранника его пропустить.
Благодаря самоотверженности людей из магазина вынесли практически всех животных в клетках. Не удалось спасти только большие аквариумы с рыбами и черепахами.
Владельцы товара спасали все, что моглиФото: Александр Уриевский
Однако, по словам очевидицы, над зоомагазином кровля не успела выгореть, поэтому есть надежда, что даже обитатели аквариумов уцелели.
В ближайшее время работников рынка обещают пустить внутрь, тогда можно будет оценить ущерб.
В Энгельсе полыхает городской рынок.
Напомним, ранее продавцы сообщали, что сгорели заживо десятки животных.
ИСТОЧНИК KP.RU