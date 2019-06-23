В Балаково смогли откачать утонувшую 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-23T16:32:05+03:00

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Днем в Балаково из судоходного канала спасли 6-летнюю девочку. Она пришла на набережную Леонова вместе с родителями. Во время купания девочка начала тонуть и ее вытащили уже захлебнувшуюся.

Родители смогли провести реанимационные действия и к приезду медиков малышка уже пришла в себя. Тем не менее, ее госпитализировали. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

На место происшествия была направлена бригада «скорой». Девочку доставили в больницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Всего с начала лета на водоемах Саратовской области утонули 15 человек, в том числе трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU