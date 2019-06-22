Чуть не утонувший на пляже Саратова ребенок госпитализирован в коме
Мальчика вытащил из воды его отец
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
На городском пляже Саратова, на острове под мостом через Волгу, сегодня, 22 июня, был спасен утопающий ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 12-летнего мальчика вытащили из воды его отец и очевидцы.
На место были вызваны медики, которые реанимировали ребенка. Мальчика в состоянии комы доставили в больницу.
Выясняются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU