2019-06-22T13:32:13+03:00
Происшествия

Чуть не утонувший на пляже Саратова ребенок госпитализирован в коме

Мальчика вытащил из воды его отец
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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На городском пляже Саратова, на острове под мостом через Волгу, сегодня, 22 июня, был спасен утопающий ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 12-летнего мальчика вытащили из воды его отец и очевидцы.

На место были вызваны медики, которые реанимировали ребенка. Мальчика в состоянии комы доставили в больницу.

Выясняются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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