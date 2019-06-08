Утонувшая в Пугачевском районе девочка пришла на реку вместе с матерью
В Пугачевском районе Саратовской области следователи проверяют обстоятельства утопления подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 15-летняя девочка погибла в реке Малый Иргиз у села Селезниха.
По предварительной версии, девочка вместе с мамой отдыхала на водоеме. В какой-то момент женщина осталась на берегу, а потерпевшая поплыла к середине реки. Внезапно она исчезла под водой и больше не всплывала.
Мать вызвала спасателей, которые обнаружили тело ребенка на дне. Труп подняли на поверхность с помощью специального снаряжения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
После проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU