Утонувшая в Пугачевском районе девочка пришла на реку вместе с матерью

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-08T11:38:53+03:00

Она ушла под воду на глазах женщины

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В Пугачевском районе Саратовской области следователи проверяют обстоятельства утопления подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 15-летняя девочка погибла в реке Малый Иргиз у села Селезниха.

По предварительной версии, девочка вместе с мамой отдыхала на водоеме. В какой-то момент женщина осталась на берегу, а потерпевшая поплыла к середине реки. Внезапно она исчезла под водой и больше не всплывала.

Мать вызвала спасателей, которые обнаружили тело ребенка на дне. Труп подняли на поверхность с помощью специального снаряжения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU