В Саратове экскаватор разрушил самолет

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-22T13:10:09+03:00

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Самолеты «Саратовских авиалиний» отправились на утилизацию.

Как сообщает группа «Саратов — экономика и бизнес» в Facebook, самолет Як-42 сегодня, 22 апреля, крушат на металлолом экскаватором. Видео опубликовано Еленой Налимовой, на нем видно, что экскаватор начал с хвостовой части и постепенно разобрал судно на куски металла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704586" frameborder="0"></iframe> Крушат самолет 2.

Ранее сообщалось, что саратовская компания, которая уже почти год лишена лицензии на авиаперелеты, распродала воздушные суда, еще пригодные к эксплуатации. Остальные самолеты, видимо, было принято решение утилизировать и сдать на металлолом — их выкупила компания «Чермет-Саратов».

Ранее сообщалось, что катастрофа Ан-148 «Саратовских авиалиний» Аркадия Евстафьева в 2,5 раза увеличила число жертв авиапроисшествий в России.

За 2018 год в авиакомпаниях стран-участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации произошло шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами. Самыми большими потерями людей обернулась катастрофа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале 2018 года, тогда погиб 71 человек — все пассажиры и члены экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU