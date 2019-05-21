Выделенных на ремонт Театральной площади 34 млн рублей не хватит на восстановление чугунной ограды
Сегодня, 21 мая, в мэрии Саратова прошло заседание комиссии городской думы по бюджету.
По словам главы комитета по финансам Александра Струкова, на благоустройство Театральной площади и сквера Радищева потратят 34,6 млн рублей.
Эту сумму выделят на новый асфальт и плитку. Однако не ясной остается ситуация с поредевшей чугунной оградой.
Напомним, на недостачу многих элементов конструкции СМИ обратили внимание еще в апреле. Тогда полиция провела проверку, а в мэрии пообещали восстановить недостающие звенья конструкции.
В мэрии «КП-Саратов» уточнили, что из выделенных 34,6 млн рублей никаких денег на реконструкцию ограды не предусмотрено.
Другие части Театральной площади подготовят к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU