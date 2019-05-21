Выделенных на ремонт Театральной площади 34 млн рублей не хватит на восстановление чугунной ограды

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-21T16:01:09+03:00

Ее частичное расхищение обнаружилось в апреле

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Сегодня, 21 мая, в мэрии Саратова прошло заседание комиссии городской думы по бюджету.

По словам главы комитета по финансам Александра Струкова, на благоустройство Театральной площади и сквера Радищева потратят 34,6 млн рублей.

Эту сумму выделят на новый асфальт и плитку. Однако не ясной остается ситуация с поредевшей чугунной оградой.

Напомним, на недостачу многих элементов конструкции СМИ обратили внимание еще в апреле. Тогда полиция провела проверку, а в мэрии пообещали восстановить недостающие звенья конструкции.

В мэрии «КП-Саратов» уточнили, что из выделенных 34,6 млн рублей никаких денег на реконструкцию ограды не предусмотрено.

Другие части Театральной площади подготовят к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU