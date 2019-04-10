Забор на Театральной площади и в сквере первой учительницы начнут возвращать на место

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-10T13:56:25+03:00

перед этим чугунные элементы приведут в нормативное сосотяние

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В Саратове восстановят забор сквера первой учительницы и на Театральной площади.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов провел встречу по данному вопросы с заместителем председателя Саратовского регионального отделения «Опора России» Денисом Соболевым.

Ранее элементы ограды были выкуплены предпринимателями у продавца с сайта «Авито».

- Абсолютно все элементы, которые были приобретены для ремонта ограждения, для начала необходимо обработать пескоструйным аппаратом. То ограждение, которое было нами ранее демонтировано, будет также обновлено и установлено обратно в сквер Первой учительницы, а также будет продлено за счет материала, который останется после реконструкции ограды в сквере на Театральной площади. Мы благодарны и признательны всем тем, кто принимал в этом участие, — отметил Александр Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU