Забор на Театральной площади и в сквере первой учительницы начнут возвращать на место
В Саратове восстановят забор сквера первой учительницы и на Театральной площади.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов провел встречу по данному вопросы с заместителем председателя Саратовского регионального отделения «Опора России» Денисом Соболевым.
Ранее элементы ограды были выкуплены предпринимателями у продавца с сайта «Авито».
- Абсолютно все элементы, которые были приобретены для ремонта ограждения, для начала необходимо обработать пескоструйным аппаратом. То ограждение, которое было нами ранее демонтировано, будет также обновлено и установлено обратно в сквер Первой учительницы, а также будет продлено за счет материала, который останется после реконструкции ограды в сквере на Театральной площади. Мы благодарны и признательны всем тем, кто принимал в этом участие, — отметил Александр Белов.
ИСТОЧНИК KP.RU