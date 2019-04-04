Фокус с исчезающим забором

В центре Саратова на протяжении нескольких лет разворовывается чугунное ограждение.

Общественный резонанс по этому поводу возник в среду, 3 апреля. По свидетельству очевидцев, накануне ночью в сквере Первой учительницы на улице Соляная, перед министерством образования, исчезла часть ограды - 11 секций забора, отлитого из чугуна.

Сначала жители Саратова решили, что долговечное чугунное ограждение меняется на невзрачное стальное, так как на месте пропавшей ограды довольно быстро была установлена другая. По внешнему виду она заметно уступает прежней, так как обычная решетка, что совершенно логично, не может соревноваться с художественным литьем из чугуна. Такие слухи подогревал тот факт, что в полицию о краже забора никто не заявлял. В пресс-службе УМВД по городу Саратову корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что официальных обращений по поводу исчезновения части чугунного забора вокруг сквера со стороны городской, районной администраций или службы благоустройства к ним не поступало.

Забор вокруг сквера первой учительницы исчез в ночь на 3 апреля. Фото из соцсетей

Однако в администрации города заверили, что подобную подмену не планировали, а забор все же украли неизвестные лица.

- По фактам публикаций в Интернете об исчезновении части забора вокруг сквера возле министерства образования работает оперативно-следственная группа ОП-1 в составе УМВД по Саратову, проводится проверка, - пояснили в пресс-службе УМВД.

- Служба благоустройства города направила обращение в ГУ МВД по факту пропажи забора. В соответствии с процедурным протоколом это сделано в письменном виде и направлено по почте. Поэтому, видимо, обращение еще не дошло. Но есть копия об отправке, - рассказала представитель пресс-службы Екатерина Лежнякова.

Историю незамедлительно стали раскручивать саратовские журналисты. Вскоре выяснилось, что на сайте объявлений «Авито» размещена информация о продаже фрагментов чугунного забора, аналогичных украденным. От сквера Первой учительницы было вывезено 11 секций, каждая из которых состоит из девяти фрагментов. У продавца под ником «Али» таких секций в наличии оказалось только 74, за каждую из них он запросил 699 рублей с возможностью торга. В информации четко написано, что ограждение - точная копия ограды из сквера Первой учительницы и на «центральной площади» (Театральная площадь, забор вокруг сквера, где расположен Радищевский музей). Правда, объявление было размещено задолго до кражи ограждения, еще 18 марта.

Как предположила «Комсомолка», продаваемые секции действительно могли быть взяты из другого забора - того, что расположен возле Театральной площади. Корреспондент издания прошелся вдоль ограждения и убедился, что расположенное там аналогичное ограждение заметно пострадало. Не хватает примерно восьми полных секций со стороны Театральной площади, а также большого фрагмента на противоположной стороне, вдоль улицы Театральной. Также выломано множество отдельных фрагментов забора. Вероятно, ограждение начали расхищать уже давно, однако из-за его протяженности это не так бросалось в глаза.

Нам удалось дозвониться по телефону, указанному в объявлении на «Авито». Продавец копии пропавшего чугунного забора с Театральной площади и сквера Первой учительницы рассказал, что получил свой товар законным путем.

- Посмотрите, какого числа опубликовано объявление и когда пропало ограждение со сквера. Я его не воровал! - возмутился мужчина.

Объявление о продаже фрагментов забора на Авито

Корреспонденту «Комсомолки» продавец чугунных фрагментов рассказал, что купил их для собственных нужд довольно давно, более десяти лет назад, у разорившегося в начале 2000-х МУП «ЖКХ Волжского района». Тогда после процедуры банкротства имущество предприятия реализовали за долги. Также наш собеседник предложил повнимательнее посмотреть фото продаваемой им ограды. По словам продавца, она новая, а в городе стоял забор, «уже 100 раз перекрашенный».

Забор крадут секциями и отдельными фрагментамиФото: Екатерина Семенова

В любом случае разобраться во всех нюансах истории с пропажей части ограды предстоит правоохранительным органам. В полиции нашу версию также взяли на проработку.

- По результатам публикации в «КП» - Саратов» отдел полиции № 1 официально зарегистрировал сообщение и начал проверку, - рассказали в пресс-службе городского Управления МВД.

Пока официальные лица пытаются разобраться с происходящим, горожане возмущаются тем, что «лицо города пилят и продают». Хотя чугунная ограда исторической ценностью не является, с тем, что подобный забор украшает город, поспорить трудно. Корреспондент «Комсомолки» обсудил утрату с известным саратовским блогером и краеведом Денисом Жабкиным.

На вопрос о пропавших фрагментах чугунных заборов на Театральной площади и в сквере Первой учительницы Денис Жабкин ответил, что в свое время это украшение изготовлялось массово.

- Сама по себе эта ограда не уникальная, она не делалась специально для сквера Первой учительницы. Такой забор стоял и в других местах. Эти узоры на чугунных оградах изготавливали типовыми в Саратове в середине XX века (40-50-е годы), - рассказал краевед.

Он отметил, что чугунное литье было характерно для города еще в дореволюционные времена.

- Такие массивные чугунные ограды, можно сказать, вечны. Поэтому вряд ли можно говорить о какой-либо исторической ценности. Но самое главное, что они красивые, выполнены в виде фигурного литья и придают городу уникальный вид, отличаются от обычного забора, - подчеркнул наш собеседник.

Чугунный забор разломали на центральной площади Саратова прямо у городской доски почетаФото: Екатерина Семенова

По его словам, фигурные кирпичи, узорчатая ограда, кованые балкончики придают городу уникальность. И если мы будем менять их на обычные, то слишком упростим пространство вокруг себя - Саратов станет серым, унылым.

- Такие элементы нужно сохранять, беречь лицо города, а тут получается, что распилили и продали. Не знаю, с какой целью это делается. Местные жители будут протестовать против таких изменений, когда мы все упрощаем. Администрация Волжского района и МБУ «Служба благоустройства города» меняли свои показания вчера несколько раз: то секции украли, то часть они сами демонтировали, потом снова нет. Они уже путаются в своих показаниях, - отметил Денис Жабкин.