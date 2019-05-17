Редактор сайта «КП-Саратов» получил награду на форуме ОНФ
Редактор сайта «КП-Саратов» Александр Уриевский стал лауреатом медиафорума Общероссийского народного фронта, который прошел в Сочи.
Он удостоился признания за статью про склады Рейнеке.
Дипломы конкурса за свои статьи и репортажи «Правда и справедливость» получили пять представителей СМИ из Саратова и районов.
Пять саратовских журналистов получили наградыФото: Александр Уриевский
Награждение прошло сразу после пленарного заседания Медиафорума, участие в котором принял президент России Владимир Путин. В ходе заседания президенту и участникам показали сюжет саратовской журналистки Екатерина Молчанской о разрушении в Саратове известного памятника культурного наследия дома Яхимовича. Сюжет повлек за собой обсуждение темы сохранения и охраны памятников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что объединяет склады Рейнеке и дом Яхимовича в Саратове
Пожары, разруха, надежда на реконструкцию
ИСТОЧНИК KP.RU