Что объединяет склады Рейнеке и дом Яхимовича в Саратове

Компания «ДОМ.РФ», бывшая АИЖК, продолжает переговоры о реконструкции дома Яхимовича в Саратове по адресу: улица Советская, 3/5. Попытки заключить соглашение по этому поводу с областным минстроем уже долгое время продолжаются и пока ни к чему не привели.

«КП-Саратов» выяснила, почему госкомпания, проявившая интерес к расположенной в центре города территории объекта культурного наследия — складам Рейнеке, до сих пор не может начать работы на другом памятнике архитектуры — «доме с кариатидами», известном как дом Яхимовича.

О его предполагаемой перестройке и реконструкции говорили с определенностью еще год назад. Однако с тех пор ничего существенного в истории этого здания не произошло. Пара пожаров, которые возникли, конечно, совершенно случайно, не улучшили состояние объекта. Но огонь не успел полностью разрушить его, как, может быть, хотелось бы вероятным застройщикам территории особняка. Ведь тогда гораздо проще работать, с точки зрения оформления разрешения на окончательный снос памятника архитектуры, который, конечно, дешевле снести, чем восстанавливать. Похожая история была и со складами Рейнеке, тоже уже горевшими пару раз. Однако не в достаточной степени, чтобы снять их с учета и снести остатки.

Интерес компании «ДОМ.РФ» к таким объектам объясним — у нее есть опыт реконструкции похожих памятников культурного наследия.

В СМИ появились публикации, связывающие судьбу складов Рейнеке и дома Яхимовича. Это произошло после того, как депутат Госдумы Николай Панков разместил документы, свидетельствующие об интересе ДОМ.РФ к возможным схемам по применению участка в центре Саратова. Склады Рейнеке предлагалось вынести на рассмотрение правительственной комиссии для использования в рамках закона о развитии жилищного строительства. В публикациях утверждалось, что этот объект культурного наследия местными властями не передается, разрушается и не используется, также как, к примеру, дом Яхимовича.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили информацию годовой давности, что в рамках сотрудничества с ДОМ.РФ планируется воссоздание объекта культурного наследия регионального значения — бывшего «доходного дома, постройки начала XX века» на улице Советская, 3/5, корпус 4 для дальнейшего его использования, как первого арендного дома в Саратове.

- В рамках дорожной карты выполнены работы по межеванию земельного участка, постановке его на кадастровый учет; историко-библиографические исследования с целью уточнения сведений об объекте; обмерно-обследовательские работы по трем зданиям; инженерные изыскания (геология, геодезия); проект противоаварийных мероприятий; рыночная оценка нежилых помещений.

Ведется подготовка документации по проекту приспособления объекта для современного использования. Технико-экономические показатели и планировочные решения согласованы с АО «ДОМ.РФ». После утверждения всех условий в здании начнутся восстановительные работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном минстрое.

Сроки и даты, обозначенные в дорожных картах, в министерстве не уточнили. Зато пояснили, что необходимо сделать в доме Яхимовича уже в ближайшее время.

- Для завершения проектных работ нужно определить состояние фундамента и несущих конструкций. Для этих целей должны быть проведены комплексные научные и инженерно-технические исследования, в их числе шурфы и зондажи фундамента, несущих конструкций. Для проведения обследования на объекте расчищается и вывозится мусор. Для консервации сооружения и сохранения в осенне-зимний период ведутся работы по перекрытию всех технологических отверстий по периметру фасада здания, восстановление кровли с целью защиты объекта от неблагоприятных метеорологических условий, — перечислили в министерстве.

В компании «ДОМ.РФ», куда «КП-Саратов» обратилась за официальной позицией по дому Яхимовича, были лаконичны.

- Доходный дом инженера Владислава Августовича Яхимовича представляет собой уникальное для начала XX века здание. Сейчас дом не передан в распоряжение ДОМ.РФ. За подробными комментариями о сроках передачи просим обратиться в министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, — заявили в ДОМ.РФ

В конечном итоге дом Яхимовича сейчас находится в собственности Саратовской области и по дорожной карте он будет передан компании «ДОМ.РФ» на основании договора. Когда это случится — неизвестно. И это не связано с тем, что местные власти не хотят отдавать объект. Возможно, пока не складывается экономика — затраты на восстановление не окупаются вероятными доходами.

Что касается складов Рейнеке, то, по мнению Дмитрия Андреева, директора регионального филиала РОСИЗО, депутат Панков вовремя «поднял тему».

Склады Рейнеке на улице ГорькогоФото: Александр Уриевский

- Ответ на обращение ДОМ.РФ в минкульт был нами подготовлен и за подписью генерального директора РОСИЗО оперативно отправлен. Там вопрос был в том, чтобы высказать свою позицию по передаче складов Рейнеке компании «ДОМ.РФ» под жилищную застройку. Ответ был следующий — РОСИЗО осуществляет оперативное управление объектом и передавать его ДОМ.РФ не планируется, потому что на территории складов саратовским филиалом РОСИЗО ведется деятельность, намечены мероприятия, фестивали и зимой собираемся их проводить. Сегодня мы продолжаем работать в штатном режиме.

Кто-то решил, что РОСИЗО отдаст склады Рейнеке, и ситуация обострилась. Депутат Николай Панков очень вовремя поднял эту тему, чтобы не было никаких инсинуаций и разнотолков. На мой взгляд, положение из горячего и экстренного в тот момент сейчас перешло в рабочий режим, — рассказал «КП-Саратов» Дмитрий Андреев.

Депутат Госдумы Николай Панков со своей стороны отметил тенденцию, когда московские компании скупают территории в центре городов и застраивают коммерческим жильем. Но сохранение объекта культурного наследия, по мнению Панкова, важнее новых многоэтажек.

Депутат уточнил, что даже если у кого-то есть намерения заняться реставрацией складов Рейнеке, ссылаясь на закон о развитии жилищного строительства, то это нужно делать публично, создавая общественный совет.

- Подняв вопрос о провиантских складах Рейнеке, знал, что реакция будет противоречивой. Так и есть. Большинство поддержали, что этот уникальный исторический памятник — украшение Саратова, нужно его сохранить. Что важно, ответственные лица рассказали людям о том, как используется объект сегодня и его перспективах, как культурной площадки. Может, не ошибусь, говоря, что часть жителей не знали об этом. Еще важнее, если вызванный резонанс станет импульсом к восстановлению и развитию объекта. Чтобы не было как в пословице — «Что имеем, не храним, потерявши — плачем».