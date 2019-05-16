Владимиру Путину рассказали про дом Яхимовича в Саратове
Путин - о памятниках культуры.Александр Уриевский
На медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин встретился с журналистами и блогерами.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на пленарном заседании «Правда и справедливость» был продемонстрирован видеосюжет из Саратова о доме Яхимовича.
После просмотра герой ролика Алексей Голицын обратился к президенту и попросил дать поручения создать условия для ремонта и восстановления исторических зданий.
Владимир Путин отметил, что ранее строгого условия ремонта таких объектов добились общественники.
- Ситуацию нужно исправлять, согласен с вами, — заметил глава государства. Он подчеркнул, что проблема существует не только в Саратове, но и в других городах России.
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ИСТОЧНИК KP.RU