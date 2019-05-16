Владимиру Путину рассказали про дом Яхимовича в Саратове

16 Май 16:10 2019-05-16T16:53:13+03:00

Саратовские журналисты встретились с президентом России на медиафоруме ОНФ [видео]

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На медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин встретился с журналистами и блогерами.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на пленарном заседании «Правда и справедливость» был продемонстрирован видеосюжет из Саратова о доме Яхимовича.

После просмотра герой ролика Алексей Голицын обратился к президенту и попросил дать поручения создать условия для ремонта и восстановления исторических зданий.

Владимир Путин отметил, что ранее строгого условия ремонта таких объектов добились общественники.

- Ситуацию нужно исправлять, согласен с вами, — заметил глава государства. Он подчеркнул, что проблема существует не только в Саратове, но и в других городах России.

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Он отметил, что долгое время на объекте не ведутся работы

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ИСТОЧНИК KP.RU