Тренер «Протон-Саратов» считает, что следующая игра со «Спартой» будет тяжелее
Главный тренер волейбольной команды «Протон-Саратов» Сергей Юркин после игры со «Спартой» из Нижнего Новгорода заявил, что его «порадовал настрой матча».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам тренера, саратовская команда переиграла соперника.
- Мы не обращали внимания на вчерашний матч, там и судейские ошибки были. Надеюсь, дальше будем двигаться тем же направлением, – сказал Юркин.
Также он считает, что переигровка команд – это всегда непредсказуемый результат. Так как обе команды – и те, что хотят войти в Суперлигу, и те, что пытаются удержаться в ней – стараются доказать свое право и амбиции.
Следующая игра со «Спартой» пройдет 11 мая в Нижнем Новгороде.
- Там будет сложно противостоять, потому что домашние стены, говорят, помогают, – высказал опасения тренер.
Также он рассказал, что во вчерашней игре Кристина Лавнова получила траву незадолго до окончания матча. Но спортсменку удалось быстро восстановить, и на сегодняшней игре травма практически не сказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU