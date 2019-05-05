2019-05-05T18:11:30+03:00
Спорт

Тренер «Протон-Саратов» считает, что следующая игра со «Спартой» будет тяжелее

Соперникам будут помогать «домашние стены»
Екатерина Семенова
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Фото Юлия КековаФото Юлия Кекова
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Главный тренер волейбольной команды «Протон-Саратов» Сергей Юркин после игры со «Спартой» из Нижнего Новгорода заявил, что его «порадовал настрой матча».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам тренера, саратовская команда переиграла соперника.

- Мы не обращали внимания на вчерашний матч, там и судейские ошибки были. Надеюсь, дальше будем двигаться тем же направлением, – сказал Юркин.

Также он считает, что переигровка команд – это всегда непредсказуемый результат. Так как обе команды – и те, что хотят войти в Суперлигу, и те, что пытаются удержаться в ней – стараются доказать свое право и амбиции.

Следующая игра со «Спартой» пройдет 11 мая в Нижнем Новгороде.

- Там будет сложно противостоять, потому что домашние стены, говорят, помогают, – высказал опасения тренер.

Также он рассказал, что во вчерашней игре Кристина Лавнова получила траву незадолго до окончания матча. Но спортсменку удалось быстро восстановить, и на сегодняшней игре травма практически не сказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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