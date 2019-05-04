«Протон-Саратов» обыграл «Спарту»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-04T18:15:19+03:00

Игра между командами «Протон-Саратов» и «Спарта». Скрин из трансляции

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В ФОКе «Звездный» прошел первый переходный матч чемпионата России Высшей лиги между командами «Протон-Саратов» и «Спарта» из Нижнего Новгорода.

Игра завершилась со счетом 2:3 (12:25; 21:25; 25:21; 27:25; 13:15) в пользу саратовской команды. Понадобилось пять партий, причем «Протон-Саратов» лидировал 2:0

Старшим тренером «Протона-Саратов» был заявлен Юрий Маричев, который не так давно вернулся из красноярского «Енисея».

Также стоит отметить, что саратовская команда не организовала трансляцию, как это делают хозяева поля. Посмотреть игру можно было лишь при помощи команды «Спарта», которая вела онлайн-трансляцию с телефона.

Следующий матч из серии до трех побед команды проведут завтра в Саратове, а третий будет уже в Нижнем Новгороде. «Протон-Саратов» пытается не вылететь из Суперлиги, а «Спарта» — войти в нее.

ИСТОЧНИК KP.RU