2019-05-05T17:25:58+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» вновь обыграл «Спарту»

Игра закончилась всухую, зал аплодировал стоя
Ольга МуравлёваЕкатерина Семенова
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Фото Юлия КековаФото Юлия Кекова
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В ФОКе «Звездный» сегодня, 5 мая, проходит второй переходной матч чемпионата России Высшей лиги между командами «Протон-Саратов» и «Спарта» из Нижнего Новгорода.

Игра завершилась со счетом 3:0 (29:27; 25:17; 25:19) в пользу саратовской команды. Зал аплодировал стоя.

«Протон-Саратов» пытается не вылететь из Суперлиги, а «Спарта» хочет войти в нее.

Напомним, вчера, 4 мая, со счетом 3:2 выиграла саратовская команда.

После игры нижегородская волейболистка Регина Мороз выложила в Instagram видеозапись, в которой она возмущается судейством на прошедшем матче. Якобы ошибки саратовских девушек на площадке не замечали, а нижегородских — наоборот.

Пресс-атташе «Спарты» Михаил Филатов назвал это личным посылом спортсменки и заявил, что по итогам первой игры его команда протест не подавала.

- Я думаю, если сегодня будут претензии какие-то к судьям, то наш тренерский штаб будет подавать официальную претензию, — сказал Филатов.

Третий переходной матч между саратовской и нижегородской командами пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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