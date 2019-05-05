«Протон-Саратов» опозорился на федеральном уровне

Волейболистка нижегородской «Спарты» Регина Мороз накануне в «Инстаграме» поделилась впечатлениями о первом матче переходной серии между «Спартой» и «Протоном-Саратов», который прошел 4 мая в Саратове. Команда Мороз борется в серии до трех побед за прохождение в Суперлигу из Высшей Лиги «А», а саратовский клуб, занявший последнее место в чемпионате, играет за право остаться в Суперлиге на следующий сезон.

В первом матче с огромным трудом и при поддержке судей, как считает Регина Мороз, «Протон-Саратов» со счетом 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 25:27, 15:13) одержал победу над «Спартой», ставшей первой в Высшей Лиге «А».

- Это был ад. Я не выражаюсь матом, стараюсь держать себя в руках, потому что это могут смотреть дети, но это волейбольно-судейский ад. Очень интересная игра была, у нас была все-таки трансляция, наши тренеры поставили телефон, поэтому качество записи ужасное, но хоть какую-то трансляцию найти в интернете можно.

Первую партию мы, конечно, пролетели с адским счетом. Не могли подать, не могли принять. Все расслабились, и потом началось самое интересное. Это просто прекрасно! Было такое судейство, знаете, первый раз я кричала: «Вы за сколько родину продали?» Это было ужасно — к нам подходили болельщики Саратова и говорили в принципе то же самое.

Пайп, мяч пролетает над нами, наверное, в метре где-то. При счете 12:10, мы ведем, нам свистят касание блока. Его не было даже близко. А я понимаю, что мы — команда Высшей лиги. Соперник допускает ошибку — ее не свистят и не видят.

Я не спорю, у нас были тоже огрехи, которые судейством замечались сразу же. Очень глупый переходящий мяч: я играю — мне говорят, что он был на чужой стороне. То есть я, как Джордан, выпрыгиваю, хватаю мяч на той стороне и кидаю его в ноги. Гениально! Причем там не было рядом даже связки, я никому не мешала, все понимали, что это переходящий мяч.

Почему у нашей команды было касаний сетки штук 20, наверное, ну 15 точно, а у команды напротив — ни одного? Когда люди уже в наглую руками залезают в сетку.

А еще самое интересное. Когда мы проходили мимо тренера команды «Протон», я у него спросила: «Не стыдно вам самим за такую победу?» На что он мне сказал: «А у нас всегда так судят». То есть для людей это нормально.

Может быть, наша Федерация примет какие-то меры к судейству? Или мы так и будем на это смотреть? У всех все хорошо — к судьям же никаких претензий нельзя предъявить. Им ничего не будет. Их даже не наказывают за это. Они получили свои бабки, наплевали на нас, плюнули нам в лицо. Да когда нас в Липецке судили, мне флажковой судья смеялся в лицо. Потому что им ничего за это не будет. Да дайте вы нам поиграть, сволочи! Противно это, ужасно. И надо какие-то меры принимать. А не говорить, что нас всегда так судят и это нормально, — сказала Мороз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/706859" frameborder="0"></iframe> Регина Мороз о судействе в Саратове.

Резюме чемпионка России Регина Мороз изложила в отдельном видео.

- С таким судейством очень стыдно. Стыдно за нашу Федерацию. Понятно, почему не было трансляции. Это было противно, мерзко и смысла в таких играх я не вижу. Дайте поиграть, пожалуйста! Если вы там что-то решили, ну скажите, что вы передумали, но не травите нас так, — сказала волейболистка.

Регина Мороз — пятикратная чемпионка России, победитель Лиги Чемпионов», в 2014 году играла за сборную России. За нижегородскую «Спарту» Мороз выступает с 2018 года.

На матче «Протона-Саратов» и «Спарты» 4 мая присутствовал региональный министр спорта Александр Абросимов и член президиума Всероссийской Федерации волейбола, курирующий женский волейбол, Владислав Фадеев. Его дочь, Валерия Фадеева, была зачислена в состав «Протона-Саратов» в 2018 году и сыграла несколько матчей. Потом прекратила выступления из-за беременности.

Тему судейства в прошедшем матче в Саратове уже подхватили такие издания как «Советский спорт», Sports.ru, «Российская газета» и другие.

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