«Спарта» не подавала протест по итогам первого матча с «Протоном-Саратов»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-05T12:38:45+03:00

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Волейбольный клуб «Спарта» из Нижнего Новгорода не стал подавать протест по итогам первого матча с «Протоном-Саратов», который прошел вчера, 4 мая.

- Федерация установила правила, что если есть претензии к судьям, нужно сразу это отражать в протоколе, чтобы было какое-то разбирательство. Вот вчера мы ничего не подавали, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» пресс-атташе нижегородской команды Михаил Филатов.

Он также отметил, что выложенная в Instagram видеозапись от волейболистки нижегородской «Спарты» Регины Мороз является больше эмоциональным посылом с расчетом на то, что судьи одумаются. По словам Филатова, это был лично посыл Регины, как игрока. Она высказала свое мнение, что было на площадке.

Напомним, спортсменки из Нижнего Новгорода считают, что судейство на вчерашнем матче с «Протоном-Саратов» было предвзятым. Многие ошибки, которые засчитали им, не увидели у саратовских волейболисток.

Также хозяева площадки не обеспечили качественную трансляцию и штаб «Спарты» вел онлайн-трансляцию с телефона.

- По вчерашней игре разбирательств не будет, будем смотреть по сегодняшней. Я думаю, если сегодня будут претензии какие-то к судьям, то наш тренерский штаб будет подавать официальную претензию, — отметил Михаил Филатов.

Второй переходной матч между «Спартой» и «Протоном-Саратов» пройдет в ФОК «Звездный» сегодня, 5 мая, в 16:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU