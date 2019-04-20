Эксперт рассказал о причинах появления оползня на Новоузенской

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-20T11:39:27+03:00

Он заявил, что движение автомобилей приведет к ухудшению ситуации

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Директор ЗАО «ДарВодгео» Дмитрий Чуносов прокомментировал оползень на Новоузенской улице Саратова.

Как отметил господин Чуносов, склон в верхней части Смирновского ущелья состоит из мергелистых глин верхнемелового периода. При этом исследования показали, что там имеется система трещин, одна из которых идет практически параллельно склону.

Такая система трещин способствует сползанию склона, что подтверждается предыдущими случаями: оползнями в районе Областной клинической больнице и в Октябрьском ущелье.

При этом Дмитрий Чуносов подчеркнул, что строительство на этом участке опасно.

- Стоит отметить, что динамические воздействия от проходящего транспорта и другие факторы могут привести к дальнейшему движению оползневых масс и, следовательно, обрушению автодороги, – заявил эксперт.

Для предотвращения дальнейшего сползания пласта необходимо возвести контрбанкет из инертного материала.

- Отсыпку контрбанкета необходимо начинать производить с нижней части образовавшегося оползня, с закреплением подошвы оползня. После стабилизации оползня произвести окончательную отсыпку сверх, – отметил Дмитрий Чуносов.

Напомним, вчера, 19 апреля, в мэрии Саратова обсудили ситуацию с оползнем, назвав основные причины его появления.

Также до 25 апреля перекрыто движение по прилегающим участкам дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU