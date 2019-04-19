Новоузенскую улицу могут открыть через неделю

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-19T10:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 апреля, в мэрии Саратова прошел брифинг по оползню на улице Новоузенская.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников рассказал, что движения грунтовых масс начались в районе Смирновского ущелья в четверг, 18 апреля.

По его словам, за опасным участком уже давно установлено наблюдение. Сейчас объем грунта оценивается на уровне 3-4 тысячи кубометров. Оползневые массы зашли за отбойное заграждение дороги. Принимаются меры для остановки оползня.

- Нужно пригрузить нижнюю часть оползня, засыпать контрбанкет на подошву, а когда он остановится, уже работать с верхней частью, — сказал Овчинников.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов добавил, что в первый день ограничили движение по одной полосе Новоузенской улицы, а потом пришлось перекрыть весь участок. Сейчас там дежурит Госавтоинспекция, ведь некоторые любители природы на Кумысной поляне все равно пытаются попасть в запрещенную зону.

- По нашим оценкам, работы планируется закончить через неделю, подключены «КамАЗы», сегодня вечером работы должны начаться, — пояснил он.

Геннадий Свиридов добавил, что когда все засыпят, и после суточного наблюдения подвижек не произойдет, то дорогу откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU