Названы причины оползня у Кумысной поляны

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-19T10:05:19+03:00

Это снег и люди

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Сегодня, 19 апреля, в мэрии прошел брифинг, на котором обсудили ситуацию с оползнем, накануне случившимся на улице Новоузенская.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников назвал вероятные причины ЧП.

По его словам, фактора два: это подрезание участка собственником и второе — снег.

- Когда почва рано промерзает, то снег водой сходит вниз. В этом году почва не промерзла и снег пошел в грунт, что послужило толчком. Однако первоначальная причина это, конечно, человеческий фактор, — добавил он.

Он сказал, что вчера была проведена комиссия по ЧС: земельный комитет, юридическая служба получили поручения. Также были проработаны вопросы с собственником.

Выяснить, будет оползень или нет заранее — нельзя, ведь его сложно спрогнозировать, если это не искусственное явление.

Павел Овчинников добавил, что меры сейчас принимаются временные, в дальнейшем будет проведено биологическое исследование, которое прольет свет на ситуацию. Он сказал, что посев трав не спасет от оползня, а высаженные деревья до него не достанут, ведь оползень возникает на глубинных массах.

ИСТОЧНИК KP.RU