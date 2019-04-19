Названы причины оползня у Кумысной поляны
Сегодня, 19 апреля, в мэрии прошел брифинг, на котором обсудили ситуацию с оползнем, накануне случившимся на улице Новоузенская.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников назвал вероятные причины ЧП.
По его словам, фактора два: это подрезание участка собственником и второе — снег.
- Когда почва рано промерзает, то снег водой сходит вниз. В этом году почва не промерзла и снег пошел в грунт, что послужило толчком. Однако первоначальная причина это, конечно, человеческий фактор, — добавил он.
Он сказал, что вчера была проведена комиссия по ЧС: земельный комитет, юридическая служба получили поручения. Также были проработаны вопросы с собственником.
Выяснить, будет оползень или нет заранее — нельзя, ведь его сложно спрогнозировать, если это не искусственное явление.
Павел Овчинников добавил, что меры сейчас принимаются временные, в дальнейшем будет проведено биологическое исследование, которое прольет свет на ситуацию. Он сказал, что посев трав не спасет от оползня, а высаженные деревья до него не достанут, ведь оползень возникает на глубинных массах.
ИСТОЧНИК KP.RU