2019-04-19T11:32:44+03:00
Общество

Владельцы дач в Затоне не хотят съезжать, несмотря на оползни

Жители уверены, что «на их век хватит»
Дарья Вострикова
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На сегодняшнем брифинге в мэрии, посвященному схождению оползней в Саратове, начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников рассказал об оползневой ситуации в городе.

Еще один опасный участок — это берег Волги в районе Затона, где расположен СНТ «Утес-1» и «Пчелка».

На этом участке Волгоградского водохранилища и раньше были оползни, в 2008 «Пчелка» ушла ближе к Саратову, оползневые движения были и в позапрошлом году.

В этом году оползень прошел под четырьмя дачами. Туда уже выезжали трижды, провели разъяснительную работу с жителями.

Но, по словам Овчинникова, не все дачники хотят покидать обжитую местность.

- Подходит мужчина, 75 лет, говорит, что живет тут давно, место красивое, ему нравится, на его век хватит, заявляет он, — привел Овчинников случай из жизни.

Противооползневые мероприятия в СНТ «Утес-1» потребуют более 1 млрд рублей. Всего в Затоне на борьбу со смещением грунта необходимо в три раза больше денег.

Однако пока ситуация остается сложной из-за недостаточного финансирования и нежелания людей заботиться о собственной безопасности.

И. о. начальника управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Даниил Рагозин также отметил, что есть список таких участков с потенциальными оползнями и прежде, чем там что-то построить, люди должны задуматься и получить согласование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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