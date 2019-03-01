2019-03-01T13:07:18+03:00
Общество

В Энгельсе на пенсионерку рухнула глыба льда с крыши комитета по образованию

Женщина госпитализирована
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 февраля, в Энгельсе на 67-летнюю женщину рухнула глыба льда с крыши дома №41 на Коммунистической улице.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в администрации Энгельсского района.

В этом здании еще находится комитет по образованию, а также бюджетные учреждения и организации.

- Сразу после этого инцидента пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Энгельса в состоянии средней степени тяжести, — подтвердили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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