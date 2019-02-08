В Энгельсе мужчину насмерть погребла сошедшая с крыши снежная лавина
Трагедия произошла во время уборки снега
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области погиб мужчина во время уборки снега с крыши.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в районе молочного комбината.
По предварительной версии, 33-летний рабочий погиб во время уборки снега с крыши кондитерского цеха — его засыпало сошедшей лавиной.
На место были вызваны сотрудники энгельсской службы спасения, которые достали мужчину, но он скончался.
На месте работают правоохранители, следователи СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU