В Энгельсе мужчину насмерть погребла сошедшая с крыши снежная лавина

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-08T16:58:45+03:00

Трагедия произошла во время уборки снега

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В Энгельсе Саратовской области погиб мужчина во время уборки снега с крыши.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в районе молочного комбината.

По предварительной версии, 33-летний рабочий погиб во время уборки снега с крыши кондитерского цеха — его засыпало сошедшей лавиной.

На место были вызваны сотрудники энгельсской службы спасения, которые достали мужчину, но он скончался.

На месте работают правоохранители, следователи СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU