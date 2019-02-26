2019-02-26T17:08:48+03:00
Происшествия

В Саратове глыба льда убила женщину

Трагедия произошла на улице Емлютина
Екатерина Семенова
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Глыба льда убила женщину на улице Емлютина. Фото соцсетейГлыба льда убила женщину на улице Емлютина. Фото соцсетей
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В Саратове еще одна жертва упавшей с крыши наледи.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, трагедия произошла на улице Емлютина.

Наледь сошла с крыши дома №44а. Снежная масса обрушилась на 60-летнюю женщину.

На место выезжала бригада «скорой помощи», однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

Напомним, это не первый случай смерти граждан под лавиной снега. В Энгельсе пенсионер погиб от сосульки, упавшей с дома на улице Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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