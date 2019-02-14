В Энгельсе глыба льда убила пенсионера

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-14T12:33:06+03:00

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В Энгельсе Саратовской области глыба льда упала с крыши на голову пенсионера.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 77-летний мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла на улице Горького, напротив дома №37. Гражданин проходил мимо, когда с балкона четвертого этажа на него рухнула наледь.

Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался, несмотря на усилия врачей.

На место выехали спасатели, которые срочно очистили балконы дома. Также там работают сотрудники полиции, следственного комитета, прокуратуры, администрации и управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU