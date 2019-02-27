2019-02-27T17:10:54+03:00
Общество

В администрацию Саратова поступит обращение по рекламе стриптиз-клуба у Троицкого собора

Общественники и блогеры пожаловались на рекламу приват клуба депутату Госдумы
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Баннер приват-клуба висит возле собора уже несколько месяцевБаннер приват-клуба висит возле собора уже несколько месяцев
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На прошедшей 27 февраля в Саратове встрече краеведов, блогеров, и специалистов в области памятников культуры с депутатом Госдумы Николаем Панковым коснулись факта размещения рекламы стриптиз-клуба напротив Троицкого собора.

Общественники и депутат обратили внимание на неэтичность рекламы именно такого рода на фоне собора, встречающего гостей города со стороны речного вокзала. Специалисты сделали акцент на неправильности размещения в этом месте рекламной конструкции, которая закрывает памятник архитектуры, старейшее каменное здание в Саратове.

Соответствующие запросы решено направить городским властям.

Напомним, «КП-Саратов» первой обратила внимание на рекламу стриптиза на фоне собора. Со своей стороны, представителям епархии, с которыми поговорили корреспонденты, также не удалось пока ничего предпринять, чтобы избавиться от такого странного соседства.

Ранее реклама другого заведения на этом же месте была признана неуместной и убрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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