2018-11-13T16:19:19+03:00
Общество

Священник надеется на поддержку общественности в деле сомнительной рекламы у Троицкого собора

Реклама приватного мужского клуба с изображением стриптизерши красуется на фоне Свято-Троицкого кафедрального собора в Саратове
Александр Уриевский
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Реклама мужского клуба возле старейшего храма Саратова. Роман СтариковРеклама мужского клуба возле старейшего храма Саратова. Роман Стариков
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Священник Николай Генсицкий, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора, прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» появление откровенной рекламы мужского клуба на большом рекламном щите возле старейшего храма города.

- Я увидел это буквально пару дней назад. Обратил внимание на плакат, который достаточно красноречивый. Здесь возникает вопрос не только о близости такого объекта к собору, сколько вообще о том, что мы можем позволить такие вещи на общее обозрение выставлять. Здесь не выдерживается общекультурный критерий. Если смотреть со стороны речвокзала, то получается на фоне собора изображение, которое не хотелось бы, чтобы было рядом с храмом.

Лично у меня это вызывает не только непонимание, как у священника, но и как у горожанина. Это пошло, на мой взгляд, — заявил Николай Генсицкий.

Священник отметил, что появление сомнительной рекламы у собора произошло повторно, значит нет реальных административных рычагов воздействия в подобных случаях. Отец Николай рассчитывает на помощь общественности.

- Изображение на этом баннере, видимо, соответствует рекламируемым услугам, но все равно какие-то ограничения должны быть. Одно дело — картинг-клуб, пусть там даже несколько пошлая была реклама, но сейчас здесь рекламируется некое заведение с откровенными намеками...

Я собираюсь заняться этим вопросом, мне нужно определить направление, с кем по этому поводу разговаривать. Как член Общественной палаты Саратовской области собираюсь еще посоветоваться с коллегами.

В силу того, что новый баннер был размещен на том же самом месте, административно это не регулируется и повлиять на такую рекламу никак нельзя. По-видимому, только вмешательство общественности может быть эффективным шагом в данном случае, — заключил священник Николай Генсицкий.

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