2018-11-13T14:56:18+03:00
Общество

В Саратове неэтичную рекламу картинг-центра напротив собора заменили на баннер мужского клуба

Реклама стриптиза напротив кафедрального собора не смущает общественников
Александр Уриевский
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Реклама мужского клуба встречает гостей Саратова на фоне Троицкого собора. Фото Романа СтариковаРеклама мужского клуба встречает гостей Саратова на фоне Троицкого собора. Фото Романа Старикова
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Напротив Свято-Троицкого кафедрального собора на Музейной площади в Саратове уже несколько недель красуется реклама мужского клуба. Вместе с силуэтом обнаженной танцовщицы у шеста на билборде размещен двусмысленнный слоган с призывом задержаться в заведении подольше.

Несмотря на то, что баннер размещен в людном месте уже продолжительное время, внимание общественников он почему-то не привлек.

Между тем, некоторое время назад, гораздо более безобидная реклама картинг-центра в этом же месте вызвала много шума. Одна из общественных организаций даже подала заявление в прокуратуру на рекламное агентство и картинг центр. Плакат с изображением машины и женских ног был раскритикован экспертным советом при УФАС. На заседании филологи, лингвисты, священник, представители СМИ и общественники единогласно посчитали подобный плакат у Троицкого собора провокацией, реклама была признана неэтичной.

Как сообщили тогда в саратовском управлении антимонопольной службы, основными формальными претензиями к баннеру картинг-центра стало «несоответствие используемого женского образа объекту рекламы» и «оскорбление чувства верующих».

Смогут ли эксперты найти такое же несоответствие изображения на плакате и рекламируемой услуги в случае с мужским клубом со стриптизом, пока непонятно.

- Заключение экспертной комиссии учитывается при возбуждении дела о нарушении закона о рекламе, — напомнили в пресс-службе саратовского УФАС.

Ранее эксперты в Саратове не нашли нарушений закона «О рекламе» в плакатах мужского клуба «Заноза».

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Кроме того члены совета решили, что информация на баннере не имеет общего с услугами, предоставляемыми в картинг-центре

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