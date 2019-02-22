Сосулька травмировала ребенка на Лунной
Мальчик госпитализирован
Изменить размер текста:
В Саратове — очередной случай падения сосульки на человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, на этот раз наледь затронула ребенка.
ЧП случилось на улице Лунная. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его отправили сперва в травмпункт, а потом в горбольницу №3.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Снег с крыши гостиницы «Спорт» рухнул на голову мужчины в Саратове
Пешехода госпитализировали
На Московской сосулька пробила женщине голову
Тротуар оказался залит кровью [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU