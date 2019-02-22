2019-02-22T12:35:00+03:00
Происшествия

Сосулька травмировала ребенка на Лунной

Мальчик госпитализирован
Екатерина Семенова
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В Саратове — очередной случай падения сосульки на человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, на этот раз наледь затронула ребенка.

ЧП случилось на улице Лунная. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его отправили сперва в травмпункт, а потом в горбольницу №3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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