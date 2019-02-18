Елена Щербакова уволилась из правительства Саратовской области
Елена Щербакова сегодня, 18 февраля, оставила пост министра внутренней политики и общественных отношений. Постановление об этом подписал губернатор Валерий Радаев.
- Щербакова Елена Юрьевна 18 февраля 2019 года освобождена от должности министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области по собственному желанию, — подтвердили в пресс-службе главы региона.
Напомним, на минувшей неделе Балашовский районный суд признал ее виновной в превышении полномочий на посту главы Балашовского района.
Щербакова подписала бумаги в 2015 году на премирование руководителя администрации района Москалева на 80 тыс. рублей, а в 2016 — еще на 350 тыс.
Щербакова своей вины не признала. Ее приговорили к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком один год, штрафу 200 тыс. рублей и запрету занимать государственные должности следующие два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU