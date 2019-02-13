2019-02-13T11:30:44+03:00
Общество

Елену Щербакову признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно

Экс-глава Балашовского района и министр правительства Саратовской области признана виновной в превышении полномочий
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Елена ЩербаковаЕлена Щербакова
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Утром 13 февраля в Балашове судья Игорь Прокудин огласил приговор по делу экс-главы Балашовского района Елены Щербаковой. Сегодня она работает министром внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Суд признал ее виновной по статье 286 ч. 2 Уголовного кодекса РФ — превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций. Щербакова подписала бумаги в 2015 году на премирование главы администрации района Москалева на 80 тыс. рублей, а в 2016 — еще на 350 тыс.

Щербакова своей вины не признала. Обвинение просило для нее штраф в 300 тыс. рублей, запрет на руководящие должности на три года и 2,5 года лишения свободы условно.

Суд с обвинением согласился, но снизил размеры наказания: Щербакова приговорена к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год, штрафу 200 тыс. рублей и запрету занимать государственные должности следующие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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