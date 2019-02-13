2019-02-13T14:22:50+03:00
Общество

Адвокат Щербаковой: Она примет решение об обжаловании приговора

Жалоба на приговор Балашовского суда должна быть готова в ближайшие семь дней
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Елена ЩербаковаЕлена Щербакова
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Адвокат Таймураз Тотиков прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» приговор экс-главе Балашовского района Елене Щербаковой.

Решение суда, в частности, предусматривает запрет на занятие государственных должностей в течение двух лет. Щербакова сейчас является министром внутренней политики и общественных отношений правительства Саратовской области.

Подача жалобы на приговор суда возможна в течение семи дней, решение об этом будет приниматься в ближайшее время.

- Когда мы увидим полный текст приговора, то обсудим его и примем решение, что делать дальше. Итоговое решение остается за ней. Я, поскольку просил суд вынести в отношении Елены Щербаковой оправдательный приговор, наказанием недоволен. Мне все-таки интересно посмотреть какими же доводами суд обосновал обвинение. В деле имеются ошибки, допущены нарушения закона, еще отсутствие доказательств, которое в суде восполнено не было, и не могло быть. Поэтому с нетерпением жду возможности увидеть текст, и после этого будет принято совместное решение, что делать дальше. Это будет решение Щербаковой с учетом моих консультаций, — рассказал адвокат Тотиков.

В случае подачи жалобы, приговор не вступит в законную силу, а впоследствии может быть отменен апелляционной инстанцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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