2019-02-13T10:40:20+03:00
Общество

В Саратове пустили больше автобусов из-за коммунальной аварии на 3-й Дачной

Там прорвался водовод
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 13 февраля, в Саратове на 3-й Дачной прорвало трубопровод на улице Одесская. ЧП случилось из-за гидроудара, когда коммунальщики пытались подключить водопровод. Вода хлынула на ближайшие дороги и замерзла из-за низкой температуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, из-за обледеневших рельсов встали трамваи №№3, 4 и 6. Сейчас пути чистят рабочие МУПП «Саратовгорэлектротранс» и МБУ «Дорстрой», а также ООО «КВС».

Кроме того, останавливались троллейбусы №№5 и 10. Сейчас их движение уже возобновилось.

Поскольку часть транспорта ходить перестала, на маршруты пустили больше автобусов, которые едут через 3-ю Дачную и Поливановку.

Автобус №53 ходит по измененному маршруту в Солнечном-2. Накат и наледь на дорогах не дают маршрутке №68 доехать несколько остановок до конечной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разрыв трубы у дома на Одесской,8 привел к затоплению 3 Дачной и отключению воды и отопления

Перекрыта вода на 12 улицах, часть — затоплена после гидроудара

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры