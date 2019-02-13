В Саратове пустили больше автобусов из-за коммунальной аварии на 3-й Дачной

13 Февр. 09:59 2019-02-13T10:40:20+03:00

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Сегодня утром, 13 февраля, в Саратове на 3-й Дачной прорвало трубопровод на улице Одесская. ЧП случилось из-за гидроудара, когда коммунальщики пытались подключить водопровод. Вода хлынула на ближайшие дороги и замерзла из-за низкой температуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, из-за обледеневших рельсов встали трамваи №№3, 4 и 6. Сейчас пути чистят рабочие МУПП «Саратовгорэлектротранс» и МБУ «Дорстрой», а также ООО «КВС».

Кроме того, останавливались троллейбусы №№5 и 10. Сейчас их движение уже возобновилось.

Поскольку часть транспорта ходить перестала, на маршруты пустили больше автобусов, которые едут через 3-ю Дачную и Поливановку.

Автобус №53 ходит по измененному маршруту в Солнечном-2. Накат и наледь на дорогах не дают маршрутке №68 доехать несколько остановок до конечной.

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ИСТОЧНИК KP.RU