2019-02-13T10:20:19+03:00
Происшествия

В Саратове продолжает затапливать 3-ю Дачную

Горожане обмениваются фотографиями и видео
Екатерина Семенова
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Проспект 50 лет Октября затопило. Фото соцсетейПроспект 50 лет Октября затопило. Фото соцсетей
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Саратовцы в соцсетях делятся фото и видео коммунальной аварии в районе 3-й Дачной.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось ночью. На насосной станции «Сокол» произошел гидроудар при подаче воды. Это привело к прорыву водовода на улице Одесская.

Вода на морозе быстро превращается в непроходимые глыбы льда. Фото соцсетей

Вода на морозе быстро превращается в непроходимые глыбы льда. Фото соцсетей

Теперь вода заливает близлежащие улицы и проспект 50 лет Октября. Это привело к серьезным пробкам, остановке горэлектротранспорта. Ситуация осложняется низкой температурой воздуха — вода на морозе быстро замерзает, что делает проезд невозможным.

Сотрудники СГЭТ пытаются продолбить лед на путях. Фото соцсетей

Сотрудники СГЭТ пытаются продолбить лед на путях. Фото соцсетей

С ночи стоят трамваи №№3, 4 и 6. Троллейбусы №№5 и 10 ходят только до 3-й Дачной. Сотрудники МУПП «СГЭТ» сейчас пытаются продолбить лед.

Коммунальная авария на 3-й Дачной в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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