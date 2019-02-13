В Саратове продолжает затапливать 3-ю Дачную

13 Февр. 08:02 2019-02-13T10:20:19+03:00

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Саратовцы в соцсетях делятся фото и видео коммунальной аварии в районе 3-й Дачной.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось ночью. На насосной станции «Сокол» произошел гидроудар при подаче воды. Это привело к прорыву водовода на улице Одесская.

Вода на морозе быстро превращается в непроходимые глыбы льда. Фото соцсетей

Теперь вода заливает близлежащие улицы и проспект 50 лет Октября. Это привело к серьезным пробкам, остановке горэлектротранспорта. Ситуация осложняется низкой температурой воздуха — вода на морозе быстро замерзает, что делает проезд невозможным.

Сотрудники СГЭТ пытаются продолбить лед на путях. Фото соцсетей

С ночи стоят трамваи №№3, 4 и 6. Троллейбусы №№5 и 10 ходят только до 3-й Дачной. Сотрудники МУПП «СГЭТ» сейчас пытаются продолбить лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691526" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария на 3-й Дачной в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU