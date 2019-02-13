В Саратове продолжает затапливать 3-ю Дачную
Саратовцы в соцсетях делятся фото и видео коммунальной аварии в районе 3-й Дачной.
Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось ночью. На насосной станции «Сокол» произошел гидроудар при подаче воды. Это привело к прорыву водовода на улице Одесская.
Вода на морозе быстро превращается в непроходимые глыбы льда. Фото соцсетей
Теперь вода заливает близлежащие улицы и проспект 50 лет Октября. Это привело к серьезным пробкам, остановке горэлектротранспорта. Ситуация осложняется низкой температурой воздуха — вода на морозе быстро замерзает, что делает проезд невозможным.
Сотрудники СГЭТ пытаются продолбить лед на путях. Фото соцсетей
С ночи стоят трамваи №№3, 4 и 6. Троллейбусы №№5 и 10 ходят только до 3-й Дачной. Сотрудники МУПП «СГЭТ» сейчас пытаются продолбить лед.
Коммунальная авария на 3-й Дачной в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU