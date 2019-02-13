В Саратове остановились трамваи №3 и троллейбусы №№5 и 10
Они стоят из-за течи на 3-й Дачной
Улицы затопленыФото: Екатерина Семенова
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Ночью в Саратове остановился горэлектротранспорт.
Как сообщили КП-Саратов в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина — течь воды. Очевидцы заявляют, что район 3-й Дачной сильно затоплен, образовалась мощная корка льда.
Через этот микрорайон не могут проехать трамваи маршрута №3. Троллейбусы №№5 и 10 ходят от конечных на улицах Загороднева и Тархова только до площади Ленина.
Кроме этого, перестали курсировать трамваи №№4 и 6.
ИСТОЧНИК KP.RU