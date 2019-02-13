Разрыв трубы у дома на Одесской, 8 привел к затоплению 3-й Дачной и отключению воды и отопления

13 Февр. 07:53 2019-02-13T10:16:56+03:00

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В главном управлении МЧС по Саратовской области подтвердили данные единой диспетчерской службы города об аварии на трубопроводе по улице Одесская. Трубу диаметром 300 мм прорвало после гидроудара, когда пытались подключить водоснабжение после устранения аварии. ЧП случилось в пятом часу утра у дома №8, который находится под управлением УК «Лад».

Специалистам ООО «КВС» пришлось перекрыть задвижку на коммуникациях, которые снабжали водой около четырех десятков многоквартирных домов на 12 улицах Ленинского района: Лунная, Одесская, Мира, Международная, Международный проезд, 2-й Международный проезд, Одесский переулок, Охотная, Охотный тупик, Одесский тупик, Молодежный проезд, Гвардейская, №№1, 1а, 3, 3а.

В зону отключения попали несколько котельных, поэтому батареи в десятках домов начали остывать. В ООО «КВС» ранее сообщили, что уже направили автомобиль с водой в ГКБ №8, подвоз к домам организуют по заявкам районной администрации.

По данным МЧС, завершить ремонт и открыть задвижку планируется к 18:00. В ООО «КВС» обещают восстановление водоснабжения к 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU