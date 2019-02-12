2019-02-13T10:08:25+03:00
Спорт

В «Протоне-Саратов» сербской волейболистке Эрич не выплатили зарплату

Высланная из России по вине саратовского клуба сербская волейболистка осталась без денег и личных вещей
Александр Уриевский
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Сладжана Эрич. Фото со страницы спортсменки в ФейсбукеСладжана Эрич. Фото со страницы спортсменки в Фейсбуке
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По данным «КП-Саратов», полученным в волейбольной федерации Сербии, игравшая за саратовскую команду Сладжана Эрич так и не получила ни копейки по контракту с «Протоном-Саратов».

Напомним, по вине менеджмента клуба, который не оформил необходимых документов, в конце января Эрич по решению суда выдворили из России. Спортсменку задержали в московском аэропорту во время перелета команды на матч в Челябинск.

Сербская волейболистка оставила в съемной квартире в Саратове все свои вещи, ведь выезд на два дня на игру предполагал отсутствие большого багажа. Все остальное: питание, перелеты и проживание — обеспечивал клуб. В Саратове у Сладжаны Эрич остались документы, в том числе личный экземпляр контракта, заключенного с «Протоном-Саратов» в декабре 2018 года. По нему, как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» источник в сербской федерации, Эрич должна была получать несколько тысяч евро, в пересчете на рубли — около 500 тыс. в месяц. Спортсменка успела пробыть в саратовской команде 41 день и сыграла за «Протон-Саратов» восемь игр.

Напомним, на следующий день после публикации в «КП-Саратов» информации о выдворении Сладжаны Эрич, главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев заявил, что покидает свой пост.

Саратовская команда, которую финансирует бюджет области, не выиграла ни одного из 16 прошедших матчей Суперлиги и занимает последнее место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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