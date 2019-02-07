Ушедший из «Протон-Саратов» тренер Маричев возглавил «Енисей»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-07T16:38:39+03:00

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Уволившийся из саратовской волейбольной команды «Протон-Саратов» тренер Юрий Маричев получил аналогичный пост в команде женской Суперлиги «Енисей». Об этом сообщил официальный сайт красноярского клуба.

- Женской команде «Енисей» 6 февраля был представлен новый главный тренер — известный и титулованный специалист Юрий Николаевич Маричев, — гласит официальный пресс-релиз на сайте «Енисея».

В тексте указываются заслуги и звания Маричева за годы работы в волейболе. Однако совершенно не упоминается, где Маричев провел первую половину сезона и результат, которого он достиг в Саратове. Вместо пресс-службы клуба это сделали болельщики в официальной группе «Енисея» (пункутуация и орфография сохранены):

Алексей Абрамович: вы серьезно ?

Александр Алекс: Алексей, да, сбежал из фейкового Протона Саратов.

Сергей Писарев: Это тренер той команды, которая весь сезон проиграла ?

Борис Филатов: Они Эрич потеряли... смотрите как бы из Енисея кого не потеряли. А честно, сочуствую...

Дмитрий Дмитриев: Лучший выбор для Красноярска))) у вас было на данный момент лучшее место в чемпионате, теперь пойдёте ПРОТОН догонять и ещё вас ждут новые интриги и развал((((

Евгений Тамбасов: Прощай женский Енисей

Галина Любченко: Не будем падать духом друзья

Напомним, с начала сезона команда «Протон-Саратов» не выиграла в Суперлиге ни одного из 15 матчей и прочно обосновалась на последнем месте турнирной таблицы.

Из группы в соцсетях женского клуба "Енисей"

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ИСТОЧНИК KP.RU