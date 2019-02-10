В Саратове проходит митинг против плохой уборки города

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-10T12:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На Театральной площади Саратова сегодня, 10 февраля, проходит митинг против плохой уборки города.

- Собралось много людей. Митинг идет под лозунгами недоверия властям области и города за плохую уборку снега. Они заявили, что режим ЧС так и не был введен, несмотря на требования общественности, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент с места событий.

Вместе с тем, там сейчас ярмарка сельхозтоваров, которая обычно проходит по субботам.

Активисты, объявившие о митинге на площади, проводят его среди торговых рядов на Театральной площади. Они призвали не нарушать закон, и проводили криками «Позор!» начальника отдела взаимодействия с общественными объединениями Павла Грищенко, который с мегафона зачитывал предупреждения для инициаторов незаконного митинга.

Митинг в Саратове проходит совместно с сельхозярмаркойФото: Александр Уриевский

Напомним, мэрия сообщала, что мероприятие по продаже овощей и фруктов перенесли на другой день из-за «Лыжни России», проходившей вчера в Базарном Карабулаке. Торговцы хотели попасть на спортивные соревнования. По причине этого протестующим запретили проводить там свою акцию и предложили отправиться на бульвар Мюфке в Солнечном. Однако неизвестно, согласился ли на это инициатор.

Стоит отметить, ярмарка проходила и вчера, в субботу, — ее решили сделать на два дня. С чем это связано — неизвестно.

Также администрация напомнила, что митинг — несанкционированный и жителей, участвующих в нем, ждет ответственность.

Сейчас на проходящем мероприятии организаторы акции заявили, что ответ был дан им с опозданием, и акция считается санкционированной. Представителя мэрии Павла Грищенко они проводили криками «Пошел вон!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691006" frameborder="0"></iframe> Представителя мэрии Саратова проводили криками «Пошел вон!».

ИСТОЧНИК KP.RU